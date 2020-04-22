Халк: Мечтаю вернуться в «Порту» - Советский спорт
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22 апреля 2020 21:30Футбол

Халк: Мечтаю вернуться в «Порту»

Бразилец покинул «драконов» в 2012 году и перешел в питерский «Зенит», где провел более 140 матчей.

Полузащитник «Шанхай СИПГ» Халк заявил о желании вернуться в «Порту».

«Конечно, непросто покинуть место, к которому ты привык. У меня осталось много друзей в Португалии. Я неоднократно говорил, что мечтаю вернуться в «Порту».

Слежу за собой и остаюсь профессионалом. Я по-прежнему играю на высоком уровне и хочу делать это, пока здоровье позволяет», – цитирует 33-летнего бразильца A Bola.

Напомним, в составе «Порту» Халк отыграл 169 матчей, забил 77 голов и отдал 61 голевой пас. Он был продан в «Зенит» за 40 млн евро.

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