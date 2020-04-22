Массимо Каррера: Азмун готов к серии А. Он умеет забивать - Советский спорт
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22 апреля 2020 21:46ФутболГичунцев Артур

Массимо Каррера: Азмун готов к серии А. Он умеет забивать

Итальянец знаком с футболистом по работе в чемпионате России.

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера высказался об игре Сердара Азмуна.

Ранее сообщалось, что форвард «Зенита» привлек внимание «Наполи» и римского «Лацио».

«На мой взгляд, этот парень готов к серии А. Азмун – сильный форвард. У него есть скорость. Он умеет забивать. Честно говоря, он произвел на меня впечатление.

Сравнения с Белотти? Они в чем-то похожи, но Сердар более техничен», – приводит слова Карреры 100x100napoli со ссылкой на Radio Kiss Kiss Napoli.

Ранее сообщалось, что «Зенит» готов продать иранца за 35 млн евро. Им также интересуются мадридский «Атлетико», «Вест Хэм» и «Лестер».

В текущем сезоне 25-летний нападающий отыграл 29 матчей, забил 14 голов и отдал семь голевых передач. Его контракт с российским клубом действует до 2022 года.

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