Евгений Ловчев: Аленичев собрал команду, а Каррера воспользовался этим составом, и слава богу Ветеран красно-белых вспомнил победу столичного клуба в чемпионате России.

Бывший защитник московского «Спартака» Евгений Ловчев порассуждал на тему чемпионства в 2017 году.

«Многие болельщики набрасываются на Андрея Тихонова, который как-то сказал, что заслуга в чемпионстве «Спартака» в 2017 году не только Карреры, но и Димы Аленичева. Я тоже так считаю. Потому что это он собрал команду. Да, у Аленичева не получалось, а Каррера воспользовался этим составом. И слава богу! Я восхищен, что «Спартак» стал чемпионом с Каррерой. Умалять заслуги Массимо нельзя. Это чемпионство его и игроков – вопросов нет.

Каррера – открытый человек, часто общался с болельщиками, встречался с ними, ярко вел себя на играх… Болельщики полюбили итальянца, и это правильно. Давайте все поздравим Массимо – сегодня у него день рождения.

Но не будем забывать, что Тихонов сделал для «Спартака» не меньше и может говорить, как думает», – написал Ловчев в своем Telegram-канале.

Напомним, Массимо Каррера работал в «Спартаке» с 2016 по 2019 год. За это время команда выиграла чемпионат, а также Суперкубок страны.