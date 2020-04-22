Хабиб высмеял Забита, который почеканил мяч: Твой уровень максимум «Барселона» (видео) 31-летний уроженец Дагестана – давний поклонник мадридского «Реала».

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов оставил комментарий под записью Забита Магомедшарипова.

Ранее топовый боец полулегкого веса опубликовал видео в своем Instagram, где он чеканит мяч и написал: «Открыт для предложений от футбольных клубов. Премьер-лига еще не знает, кого потеряла».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Zabit (@zabit_magomedsharipov) 22 Апр 2020 в 8:28 PDT

Нурмагомедов прокомментировал ролик так: «Твой уровень максимум «Барселона».

Добавим, что последний является болельщиком мадридского «Реала». В свое время он встречался с форвардом Криштиану Роналду, а также получал подарок в виде футболки от нападающего «сливочных» Карима Бензема.