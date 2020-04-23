Луис Энрике предложил снизить себе зарплату Главный тренер сборной Испании получает 1,5 миллиона евро в год.

Луис Энрике обратился в Королевскую испанскую федерацию футбола с предложением сократить себе зарплату на 25%. Об этом сообщает газета AS.

Из-за пандемии коронавируса не состоялись мартовские матчи национальных сборных, и за последние полгода «Красная фурия» не провела ни одной встречм. По контракту с федерацией Луис Энрике зарабатывает 1,5 миллиона евро в год.

В марте испанцы должны были провести товарищеские встречи против сборных Германии и Голландии.