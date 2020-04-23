Ежи Дудек: Месси был обманщиком и провокатором таким же, как «Барселона» и Гвардиола Бывший вратарь «Реала» раскритиковал соперников из Каталонии.

Экс-голкипер сборной Польши Ежи Дудек, выступавший за «Ливерпуль» и мадридский «Реал», в своей автобиографии раскритиковал нападающего «Барселоны» Лионеля Месси. Досталось от поляка и бывшему одноклубнику Криштиану Роналду. Его Дудек назвал высокомерным.

«Месси был обманщиком и провокатором таким же, как «Барселона» и Хосеп Гвардиола, – цитирует книгу Дудека Marca. – Они были готовы спровоцировать вас и могли сделать это в совершенстве. Я видел, как Месси говорил такие грубые слова Пепе и Серхио Рамосу, какие вы не могли бы себе представить от такого тихого и, казалось бы, хорошего человека.

Криштиану Роналду высокомерен, но «за кадром» он нормальный парень. Как и Рауль, он эгоцентричен, невероятно конкурентоспособен и он победитель. Оба предпочли бы, чтобы их команда выиграла со счетом 2:1 с их голами, чем со счетом 5:0 и голах других футболистов».

Дудек перешел из «Ливерпуля» в «Реал» летом 2007 года. Поляк был дублером Икера Касильяса и за четыре сезона сыграл лишь 12 матчей. В 2011-м Ежи завершил профессиональную карьеру.