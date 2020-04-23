Вадим Евсеев: Держал Зидана зубами и однажды впился в его знаменитую лысину Главный тренер «Уфы» и бывший футболист «Локомотива» продолжает делиться воспоминаниями.

Вадим Евсеев на своей странице в инстаграме рассказал о противостоянии с Зинедином Зиданом в матчах Лиги чемпионов «Локомотива» и «Реала».

«Буква З в моем алфавите это Зидан, – написал Евсеев. – Большая буква З, я бы сказал. Играть против такого футболиста это и вызов, и большое напряжение, и огромная ответственность.

Когда «Локомотив» попал в Лиге Чемпионов на «Реал», нам достался лучший состав в истории мадридцев.

А лучшим из лучших был Зидан.

Чемпион мира. Чемпион Европы. Обладатель «Золотого мяча».

Техника владения мячом у Зидана была запредельная. Не говоря уже о футбольном интеллекте. Иногда казалось, что перед тобой машина. Ошибок он почти не допускал. Любил быть с мячом, но при этом часто играл в одно касание.

Помню, что очень устал в этих двух матчах. Даже не физически, а от огромного напряжения: надо было постоянно держать внимание, пытаться предугадать как Зидан сыграет.

Держал его буквально зубами. В одном эпизоде боролись за верховой мяч, выпрыгнул пораньше и зубами впился в его знаменитую лысину. До крови. Чистая случайность, Зидан так к этому и отнесся. Врач наклеил ему пластырь, он вернулся на поле. Мне было смешно и неловко, но только несколько секунд. Игра продолжилась, было уже не до смущения. «Локомотив» был тогда очень сыгранной и устойчивой командой. В Мадриде мы сыграли вничью 2:2, в Москве уступили 0:1. Хорошие матчи, вспоминаю их с удовольствием. И с большим интересом слежу за работой Зидана-тренера. Сильная личность. Во всех смыслах».

Пути «Реала» и «Локомотива» в Лиге чемпионов пересекались дважды. В сезоне-2001/02 Королевский клуб на первом групповом этапе обыграл железнодорожников дома 4:0, а затем уступил в Москве 0:2. В следующем сезоне команды встретились на втором групповом этапе. 11 декабря 2002-го матч на «Сантьяго Бернабеу» завершился вничью 2:2, а 18 марта 2003-го «Реал» выиграл у «Локомотива» в гостях со счетом 1:0.