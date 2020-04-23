Полузащитник «Вероны» Дзакканьи вылечился от коронавируса - Советский спорт
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23 апреля 2020 13:29ФутболШарафудинов Виктор

Полузащитник «Вероны» Дзакканьи вылечился от коронавируса

О заражении 24-летнего футболиста стало известно в середине марта.

Клуб итальянской серии А «Верона» сообщил, что полузащитник Маттиа Дзакканьи вылечился после заражения COVID-19.

Тесты, которые сдал Дзакканьи дали отрицательный результат, и он больше не обязан находится в строгой изоляции.

В нынешнем сезоне Маттиа сыграл 23 матча в серии А, забив один гол и сделав 7 результативных передач.

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