УЕФА официально перенес женский чемпионат Европы на 2022 год

Официальный сайт УЕФА сообщил о переносе чемпионата Европы по футболу среди женщин с 2021 года на 2022-й.
«Мы тщательно рассмотрели все варианты, и наша приверженность развитию женского футбола находится на первом месте, – заявил президент УЕФА Александер Чеферин. – Перенеся чемпионат Европы среди женщин на 2022 год, мы гарантируем, что наше главное женское соревнование станет единственным крупным футбольным турниром лета. Женский чемпионат Европы в этой ситуации получит то внимание, которое заслуживает».
Напомним, что ранее мужской Евро-2020 из-за пандемии коронавируса был перенесен на лето следующего года.
Изначально планировалось, что женский чемпионат Европы пройдет в Англии с 11 июля по 1 августа 2021 года. Новые сроки проведения турнира с участием 16 команд – 6 по 31 июля 2022 года. Финал состоится в Лондоне на стадионе «Уэмбли».
Сборная России в отборочном турнире занимает второе место в группе А, набрав 9 очков в четырех матчах. Лидирует в группе действующий чемпион Европы команда Голландии, одержав 6 побед в 6 встречах и набрав 18 очков.
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