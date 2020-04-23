УЕФА официально перенес женский чемпионат Европы на 2022 год Изначально турнир планировали провести в Англии летом следующего года.

Официальный сайт УЕФА сообщил о переносе чемпионата Европы по футболу среди женщин с 2021 года на 2022-й.

«Мы тщательно рассмотрели все варианты, и наша приверженность развитию женского футбола находится на первом месте, – заявил президент УЕФА Александер Чеферин. – Перенеся чемпионат Европы среди женщин на 2022 год, мы гарантируем, что наше главное женское соревнование станет единственным крупным футбольным турниром лета. Женский чемпионат Европы в этой ситуации получит то внимание, которое заслуживает».

Напомним, что ранее мужской Евро-2020 из-за пандемии коронавируса был перенесен на лето следующего года.

Изначально планировалось, что женский чемпионат Европы пройдет в Англии с 11 июля по 1 августа 2021 года. Новые сроки проведения турнира с участием 16 команд – 6 по 31 июля 2022 года. Финал состоится в Лондоне на стадионе «Уэмбли».

Сборная России в отборочном турнире занимает второе место в группе А, набрав 9 очков в четырех матчах. Лидирует в группе действующий чемпион Европы команда Голландии, одержав 6 побед в 6 встречах и набрав 18 очков.