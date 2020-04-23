«Казанка» опубликовала прощальное видео, посвященное Самохвалову - Советский спорт
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23 апреля 2020 16:37ФутболГичунцев Артур

«Казанка» опубликовала прощальное видео, посвященное Самохвалову

Футболист скончался во время пробежки. Ему было 22 года.

Пресс-служба «Казанки» выложила в клубном Instagram-аккаунте прощальное видео, посвященное бывшему игроку команды Иннокентию Самохвалову.

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Публикация от ФК «Казанка» Москва (@fckazanka)

Добавим, что в этом сезоне он провел в рамках ПФЛ 16 матчей. В его активе также 17 игр за «Текстильщик».

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