«Казанка» опубликовала прощальное видео, посвященное Самохвалову

Пресс-служба «Казанки» выложила в клубном Instagram-аккаунте прощальное видео, посвященное бывшему игроку команды Иннокентию Самохвалову.
Добавим, что в этом сезоне он провел в рамках ПФЛ 16 матчей. В его активе также 17 игр за «Текстильщик».
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