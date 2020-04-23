«Казанка» опубликовала прощальное видео, посвященное Самохвалову Футболист скончался во время пробежки. Ему было 22 года.

Пресс-служба «Казанки» выложила в клубном Instagram-аккаунте прощальное видео, посвященное бывшему игроку команды Иннокентию Самохвалову. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ФК «Казанка» Москва (@fckazanka) 23 Апр 2020 в 4:11 PDT Добавим, что в этом сезоне он провел в рамках ПФЛ 16 матчей. В его активе также 17 игр за «Текстильщик».