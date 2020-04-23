Глава Немецкой футбольной лиги: Готовы возобновить сезон 9 мая Турнир был приостановлен из-за пандемии коронавируса.

Глава Немецкой футбольной лиги (DFL) Кристиан Зайферт сообщил, что клубы договорились возобновить сезон 9 мая.

«Мы готовы это сделать. Даже если не разрешат 9 мая, попробуем возобновить сезон позже. В любом случае, ситуация зависит от властей.

Впрочем, сам факт того, что мы говорим о возобновлении сезона, свидетельствует о нормализации ситуации», – приводит слова функционера Sport Bild.

По слухам, матчи чемпионата Германии будут проходить в закрытом режиме с допуском на стадион и прилегающие территории максимум 322 человек.