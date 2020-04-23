Экс-футболист «Ливерпуля» Маттео победил рак (фото) - Советский спорт
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23 апреля 2020 17:49ФутболГичунцев Артур

Экс-футболист «Ливерпуля» Маттео победил рак (фото)

Об этом 45-летний шотландец заявил в своем Instagram-аккаунте.

Бывший защитник «Ливерпуля» Доминик Маттео поделился радостной новостью.

По его словам, он победил рак мозга. Накануне ему позвонили из клиники и сообщили, что анализы, взятые у него ранее, показали, что он больше не испытывает проблем со здоровьем.

«После шести месяцев страха, боли, реабилитации, операции и лечения я здоров! Я до сих пор не могу поверить.

Больница LGI & St James в Лидсе спасла мне жизнь. Врачи все сделали просто потрясающе. Простого «Спасибо» никогда не хватит, чтобы выразить мою благодарность», – добавил шотландец.

Маттео – воспитанник «Ливерпуля». Он провел за первый состав 155 матчей, забил три гола и отдал два голевых паса. Также в его карьере были «Лидс», «Блэкберн» и «Сток Сити». Он ушел из футбола в 2009 году.

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Публикация от Dominic Matteo (@dommatteo21)

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