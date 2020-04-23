«Зенит» составил команду тренеров по числу матчей во главе клуба Среди прочих в списке оказался и нынешний наставник команды Сергей Семак.

Пресс-служба «Зенита» опубликовала символическую сборную, состоящую из тренеров по числу матчей во главе клуба. Вратарь: Борис Рапопорт (14). Защитники: Анатолий Давыдов (56), Герман Зонин (162), Владимир Голубев (47). Полузащитники: Юрий Морозов (323), Дик Адвокат (139), Лучано Спаллетти (184), Сергей Семак (80), Павел Садырин (262). Нападающие: Властимил Петржела (145), Анатолий Бышовец (71). Запасные: Михаил Бирюков (10), Константин Лемешев (48), Роберто Манчини (45), Валентин Федоров (89), Станислав Завидонов (54), Георгий Жарков (79), Мирча Луческу (41). Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от zenit_spb (@zenit_spb) 23 Апр 2020 в 5:24 PDT