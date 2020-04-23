Погба может перейти в «Интер» Хавбек «Манчестер Юнайтед» Поль Погба получил очередное предложение о смене клубной прописки.

Миланский «Интер» вышел на связь с его агентом, Мино Райолой и обсудил возможный трансфер француза в летнее межсезонье.

Ранее сообщалось, что футболист хочет покинуть англичан, а в его услугах заинтересованы «Ювентус» и мадридский «Реал».

В текущем сезоне 27-летний полузащитник отыграл восемь матчей и отдал два голевых паса.