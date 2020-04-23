«Боруссия» готова платить Санчо 10 млн евро в год - Советский спорт
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23 апреля 2020 20:14ФутболГичунцев Артур

«Боруссия» готова платить Санчо 10 млн евро в год

Дортмундская «Боруссия» не оставляет попыток сохранить полузащитника сборной Англии Джейдона Санчо.

Об этом сообщает Forbes. Согласно источнику, немецкий клуб предложил 20-летнему игроку новый контракт с зарплатой 10 млн евро в год.

На данный момент бывший хавбек «Манчестер Сити» получает шесть млн евро за сезон.

Ранее сообщалось, что Санчо получил предложения от «Челси», мадридского «Реала» и «Манчестер Юнайтед».

Добавим, что хавбек выступает за «шмелей» с 2017 года. В текущем сезоне он провел 35 матчей, забил 19 голов и отдал 17 голевых передач.

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