«Боруссия» готова платить Санчо 10 млн евро в год

Об этом сообщает Forbes. Согласно источнику, немецкий клуб предложил 20-летнему игроку новый контракт с зарплатой 10 млн евро в год.
На данный момент бывший хавбек «Манчестер Сити» получает шесть млн евро за сезон.
Ранее сообщалось, что Санчо получил предложения от «Челси», мадридского «Реала» и «Манчестер Юнайтед».
Добавим, что хавбек выступает за «шмелей» с 2017 года. В текущем сезоне он провел 35 матчей, забил 19 голов и отдал 17 голевых передач.
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