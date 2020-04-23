Защитник «Милана» Эрнандес может перейти в «ПСЖ» за 50 млн евро

Об этом сообщает Tuttosport. Согласно источнику, чемпион Франции готов заплатить за бывшего игрока «Реала» 50 млн евро.
Отмечается, что таким образом клуб хочет заменить Лейвина Курзава, который решил сменить команду в летнее межсезонье.
Напомним, 22-летний Эрнандес был куплен у «сливочных» в июле 2019 года за 20 млн евро. В текущем сезоне он провел 25 матчей, забил шесть голов и отдал три голевых паса.
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