«ПСЖ» не отпустит Мбаппе до 2022 года Руководство «ПСЖ» наложило вето на продажу французского форварда Килиана Мбаппе.

Согласно изданию AS, спортивный директор клуба Леонардо выходил на связь с игроком и предлагал ему новое соглашение, но игрок пока не ответил.

Отмечается, что если футболист откажется от пролонгации соглашения, то клуб не будет отпускать его до окончания текущего, которое в силе до 2022 года.

Таким образом, Мбаппе может покинуть команду на правах свободного агента.

21-летний нападающий оценивается в 180 млн евро. В текущем сезоне он провел 33 матча, забил 30 голов и отдал 17 голевых передач.