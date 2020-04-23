Александр Зинченко: Многие говорят, что сборная Украины стала «топом» На данный момент командой руководит бывший форвард «Милана» Андрей Шевченко.

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко, выступающий за «Манчестер Сити», высказался об уровне своей команды.

«Думаю, для украинских болельщиков Лига наций будет интересной, так же это хорошая проверка и для нас. Многие говорят, что сборная Украины сейчас стала «топом». Эти слова нужно подтверждать игрой» – сказал Зинченко пресс-службе Украинской ассоциации футбола.

Добавим, что национальная сборная вышла на Евро-2020, заняв первое место в группе В.