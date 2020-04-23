СМИ: Месси против трансфера Мартинеса, он хочет видеть Неймара Об этом сообщает Cadena SER.

Капитан «Барселоны» Лионель Месси высказал свое мнение руководству клуба по усилению атакующей линии. Согласно источнику, футболист не поддерживает идею с трансфером нападающего «Интера» Лаутаро Мартинеса. Он хочет видеть на «Камп Ноу» форварда Неймара, который в 2017 году сменил каталонцев на французский «ПСЖ». Ранее сообщалось, что чемпион Испании постарается оформить обе сделки, предложив обмен обоим клубам.