Месси опередил Роналду в рейтинге лучших футболистов за 25 лет - Советский спорт
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24 апреля 2020 08:19ФутболСергеев Иван

Месси опередил Роналду в рейтинге лучших футболистов за 25 лет

Британское издание FourFourTwo определило 25 сильнейших игроков мира с 1995 года.

Рейтинг возглавил форвард «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси. Следом расположился его постоянный конкурент португалец Криштиану Роналду. За звездой «Ювентуса» идут Зинедин Зидан, Роналдо и Роналдиньо.

А вот кто занял 6 - 25-е места: Тьерри Анри, Хави, Андрес Иньеста, Паоло Мальдини, Роберто Баджо, Ривалдо, Фабио Каннаваро, Райан Гиггз, Кака, Уэйн Руни, Луиш Фигу, Габриэль Батистута, Эрик Кантона, Лука Модрич, Серхио Бускетс, Рауль, Пол Скоулз, Ромарио, Серхио Рамос, Джанлуиджи Буффон.

Обращает на себя внимание присутствие в рейтинге единственного вратаря (Буффон). Максимальное представительство в Топ-15 имеют бразильцы и испанцы (по пять).

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