Вратарь «Зенита» заявил о презрении к людям, которые продали СССР американцам Андрей Лунев поделился своими взглядами на мировую историю.

«Больше всего презираю президентов США времен холодной войны, - заявил вратарь во время интервью ютуб-каналу «Разговор PRO». - Такие же чувства вызывают люди, которые продали СССР американцам. Вот просто взяли и отдали страну».

Напомним, что Лунев защищает цвета «Зенита» с 2017 года. В сезоне-2019/20 вратарь принял участие в 17 матчах, пропустив 11 голов. На определенном отрезке сезона он проиграл конкуренцию за место в воротах Михаилу Кержакову. Контракт Лунева с питерским клубом действует до лета 2021 года.