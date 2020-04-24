СМИ: «Лацио» и «Рома» ведут борьбу за Гетце Ранее сообщалось, что он может перейти в «Ливерпуль».

«Лацио» и «Рома» претендуют на полузащитника дортмундской «Боруссии» Марио Гетце.

Как информирует La Gazzetta dello Sport, «орлы» готовы предложить игроку контракт с зарплатой четыре млн евро в год. В немецком клубе он получает порядка 10 млн евро за сезон.

Отметим, что агент игрока неоднократно заявлял о желании футболиста сменить команду в летнее межсезонье.

В текущем сезоне 27-летний Гетце отыграл 19 матчей, забил три гола и отдал один голевой пас.

Добавим, что его контракт истекает 30 июня. Таким образом, хавбек может перейти в новый клуб абсолютно бесплатно.