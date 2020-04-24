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24 апреля 2020 09:34ФутболГичунцев Артур

Стало известно о требованиях Нойера по новому контракту

Такой информацией располагает Sport1.

Голкипер сборной Германии Мануэль Нойер продолжает переговоры с руководством «Баварии» о продлении трудового контракта.

Согласно источнику, мюнхенский гранд предложил игроку трехлетнее соглашение с окладом 12 млн евро за сезон. Впрочем, эти условия не устроили игрока. Он требует соглашение на четыре года, а также зарплату в 20 млн евро.

Таким образом, как пишет источник, 34-летний Нойер хочет сохранить за собой статус первого номера. Ранее «Бавария» подписала вратаря «Шальке 04» Александра Нюбеля.

По информации прессы, у Нойера конфликт с руководством клуба, и он рассматривает варианты с переездом в Англию или Италию.

Добавим, что в составе мюнхенского гранда он выигрывал Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, клубный чемпионат мира, чемпионат Германии (семь раз), Кубок Германии (четыре раза) и Суперкубок страны (три раза).

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