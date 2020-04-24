«Наполи» нашел замену Кулибали в «Барселоне» Об этом сообщает Sport.es.

Защитник «Барселоны» Самюэль Умтити может перебраться в чемпионат Италии.

Согласно источнику, им активно интересуется «Наполи», который готовится к уходу своего лидера – сенегальца Калиду Кулибали, чей трансфер оценивается в 120 млн евро.

Отмечается, что французский футболист, потерявший место в стартовом составе, хочет остаться на «Камп Ноу» и уже сообщил об этом руководству.

В текущем сезоне 26-летний Умтити отыграл 16 матчей и не отметился голевыми действиями на поле.