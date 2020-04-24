Футболист «Челси» Хадсон-Одои: Хотел бы видеть Санчо в нашей команде Ранее сообщалось, что игрок также интересен «Манчестер Юнайтед».

Полузащитник «Челси» Каллум Хадсон-Одои рассказал об отношениях с хавбеком дортмундской «Боруссии» Джейдоном Санчо, отметив, что хотел бы видеть его в лондонском клубе.

«Мы друзья и общаемся практически каждый день. У Санчо все хорошо, он проводит отличный сезон. Да, мне нравится играть с ним в одной команде. Я хорошо помню, как мы выступали за сборную Англии разных возрастов.

Что касается его перехода в «Челси», то мне ничего неизвестно. Но, конечно, я хотел бы, чтоб он перешел к нам», – сказал футболист в своем Instagram.

Напомним, 20-летний Санчо выступает за «шмелей» с 2017 года. В текущем сезоне он провел 35 матчей, забил 19 голов и отдал 17 голевых передач.