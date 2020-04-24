Полузащитник «Локомотива» Баринов оказал финансовую помощь подмосковным больницам

Хавбек московского «Локомотива» Дмитрий Баринов перечислил деньги двум подмосковным больницам – Щелковской и Фрязинской.
Отмечается, что на эти деньги врачи приобрели новые респираторы, комбинезоны, маски, халаты и антисептики.
Напомним, чемпионат России, как и ряд других лиг, был приостановлен из-за пандемии коронавируса.
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