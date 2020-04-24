Полузащитник «Локомотива» Баринов оказал финансовую помощь подмосковным больницам - Советский спорт
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24 апреля 2020 11:10ФутболГичунцев Артур

Полузащитник «Локомотива» Баринов оказал финансовую помощь подмосковным больницам

Об этом сообщает Telegram-канал «Мутко против».

Хавбек московского «Локомотива» Дмитрий Баринов перечислил деньги двум подмосковным больницам – Щелковской и Фрязинской.

Отмечается, что на эти деньги врачи приобрели новые респираторы, комбинезоны, маски, халаты и антисептики.

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Напомним, чемпионат России, как и ряд других лиг, был приостановлен из-за пандемии коронавируса.

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