Бывший гендиректор «Динамо»: Погребняк протирал штаны на лавке и получал 10 млн в месяц

Бывший генеральный директор московского «Динамо» Евгений Муравьев рассказал, как устроил уход российского форварда Павла Погребняка.
«У него изначально была невменяемая зарплата. И отсутствовало желание делать шаги навстречу клубу. Пришлось ловить его на глупости, оформлять прогул.
Понимал, что юридически увольнение или штраф в 20 миллионов евро вряд ли удастся прокачать. Но даже те два-три месяца, которые «Динамо» не платило Погребняку в полном объеме, стали облегчением для клубной казны.
10 миллионов в месяц для человека, протиравшего на лавке штаны, явный перебор. Видимо, кому-то очень нужно было подписать с ним такой контракт. В «Тосно», насколько знаю, Погребняк играл за миллион в месяц», – цитирует Муравьева «Матч ТВ».
В составе «Динамо» Погребняк отыграл 29 матчей и забил один гол.
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