Бывший гендиректор «Динамо»: Погребняк протирал штаны на лавке и получал 10 млн в месяц - Советский спорт
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24 апреля 2020 12:15ФутболГичунцев Артур

Бывший гендиректор «Динамо»: Погребняк протирал штаны на лавке и получал 10 млн в месяц

Нападающий выступал за бело-голубых с 2015 по 2018 год.

Бывший генеральный директор московского «Динамо» Евгений Муравьев рассказал, как устроил уход российского форварда Павла Погребняка.

«У него изначально была невменяемая зарплата. И отсутствовало желание делать шаги навстречу клубу. Пришлось ловить его на глупости, оформлять прогул.

Понимал, что юридически увольнение или штраф в 20 миллионов евро вряд ли удастся прокачать. Но даже те два-три месяца, которые «Динамо» не платило Погребняку в полном объеме, стали облегчением для клубной казны.

10 миллионов в месяц для человека, протиравшего на лавке штаны, явный перебор. Видимо, кому-то очень нужно было подписать с ним такой контракт. В «Тосно», насколько знаю, Погребняк играл за миллион в месяц», – цитирует Муравьева «Матч ТВ».

В составе «Динамо» Погребняк отыграл 29 матчей и забил один гол.

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