Арбитр РПЛ Сухой: Могу сказать: «Убери руки», но без использования нецензурной брани Рефери начал работу в высшем дивизионе страны летом 2016 года.

Арбитр российской премьер-лиги Алексей Сухой заявил, что ни при каких обстоятельствах не использует матерные слова во время работы.

«Нереально. Мы с футболистами плывем в одной лодке, делаем одно дело, друг друга надо уважать. Где-то могу сказать: «Хватит», «Успокойтесь» или «Убери руки», но без использования нецензурной брани.

Но понять это очень сложно. Судья весь в игре, следит за эпизодом, и тут кто-то сбоку что-то говорит. Тяжело разобраться, кому именно. За ругань в свой адрес я удалял людей, но не в Премьер-лиге. В РПЛ и ФНЛ дисциплина, как правило, на уровне, а вот ниже – порой хромает», – сказал Сухой в интервью RT.