Фил Невилл покинул сборную Англии Ранее он работал с «Манчестер Юнайтед», а также с испанской «Валенсией».

Главный тренер женской сборной Англии Фил Невилл оставил свой пост, сообщает пресс-служба Футбольной ассоциации страны (FA). Напомним, его контракт был в силе до июля 2021 года. Специалист должен был руководить командой на Евро-2021, однако, турнир перенесли на 2022 год из-за пандемии коронавируса. Таким образом, Невилл досрочно покинул национальную команду, которую возглавил в январе 2018 года.