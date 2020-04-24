Футболисты сборной России поблагодарили врачей, борющихся с коронавирусом (видео) На данный момент от этой болезни скончались более 190 тысяч человек.

Футболисты сборной России аплодисментами поблагодарили врачей, ведущих борьбу с коронавирусом. Соответствующий видеоролик был опубликован в Instagram-аккаунте национальной команды. «Мы хотим поблагодарить врачей и медработников за ваш труд. Спасибо, герои!», – говорится в сообщении пресс-службы сборной России. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Сборная России по футболу (@teamrussia) 24 Апр 2020 в 4:00 PDT Добавим, что чемпионат России, как и ряд других лиг, был приостановлен в целях безопасности.