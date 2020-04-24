Иван Обляков: Думаю, что чемпионат нужно доиграть в любом случае Полузащитник ЦСКА Иван Обляков считает, что чемпионат российской премьер-лиги необходимо доиграть.

- Думаю, что нужно доиграть в любом случае. Даже если придется играть без зрителей, потому что время уходит, и надо успеть закончить, - цитирует Облякова пресс-служба РФС.

Напомним, что чемпионат России в рамках противодействия распространению эпидемии коронавируса был приостановлен 17 марта. В начале апреля РФС продлил паузы во всех соревнованиях, проводимых под эгидой организации, до 31 мая.

Позже официальный сайт РПЛ сообщил о том, что возобновление чемпионата планируется в любую из недель с середины июня по середину июля.