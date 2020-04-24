Дмитрий Сычев: Дрогба пахал наравне со всеми, просто получалось у него лучше Бывший нападающий сборной России Дмитрий Сычев поделился мнением об игре с бывшим партнером по «Олимпику» Дидье Дрогба.

- Было ли ощущение, что он звезда? Нет. Он пахал наравне со всеми. Просто получалось у него лучше. Конечно, Дидье был лидером команды, болельщики его боготворили. Но никакого налета звездности, он оставался требовательным в каждом матче, - приводит слова Сычева RT.

Напомним, что Сычев выступал за «Олимпик» с 2003 по 2004 годы.