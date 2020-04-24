Златан Ибрагимович: Хочу играть как можно дольше, но никогда не знаешь, что произойдет в будущем Шведский форвард «Милана» Златан Ибрагимович рассказал, что хочет не просто выходить на поле, а приносить пользу команде.

- У меня есть контракт с «Миланом», и мы посмотрим, чем это закончится, если, конечно, закончится. Я говорил, что хочу играть в футбол как можно дольше, но никогда не знаешь, что произойдет в будущем. Я хочу играть и приносить пользу клубу, а не просто выходить на поле потому что я Ибрагимович. Если вы считаете себя игроком команды, вы должны внести свой вклад. Посмотрим, что из этого получится, - приводит слова Ибрагимовича Football Italia.

Напомним, что действующий контракт 38-летнего шведа с «Миланом» рассчитан до 30 июня 2020 года.

Ранее Ибрагимович заявил о готовности остаться в команде и продлить трудовой контракт, истекающий 30 июня, но при условии, что «Милан» летом проведет активную трансферную компанию.