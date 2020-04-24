«Рома» предложила Мертенсу трехлетний контракт «Рома» предложила нападающему «Наполи» Дрис Мертенс трехлетний контракт.

По информации Corriere dello Sport, римский клуб готов предложить бельгийцу 3,5 миллиона евро за сезон.

Ранее сообщалось, что «Наполи» не намерен отпускать форварда и предложил ему контракт на два года с зарплатой в 4 миллиона евро и подписной бонус в размере еще 2 миллионов.

Отметим, что 32-летним Мертенсом также интересуются «Ювентус», «Интер» и «Челси».