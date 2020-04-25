Элвер Рахимич: Единственный справедливый вариант, который я знаю, это доиграть чемпионат Бывший хавбек ЦСКА Элвер Рахимич поделился мнением о распределении мест согласно текущему положению команд в случае досрочного завершения чемпионата России.

- Единственный справедливый вариант, который я знаю, это доиграть чемпионат и распределить места исходя из реальных результатов. Но никто из нас не представляет, что будет дальше и будет ли возможно полноценно завершить этот сезон, - приводят слова полузащитника «Известия».

Отметим, что на данный момент ЦСКА, набрав 36 очков после 22 туров чемпионата, занимает пятую строчку в турнирной таблице РПЛ, уступая занимающему второе место «Локомотиву» пять очков.

Напомним, что в начале апреля РФС продлил паузу во всех соревнованиях, проводимых под эгидой организации, до 31 мая.