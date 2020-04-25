«Барселона» и «Манчестер Сити» поборются за трансфер защитника «Бенфики» Защитник «Бенфики» Рубен Диаш попал в сферу интересов «Барселоны» и «Манчестер Сити».

По информации Record, оба клуба намерены побороться за трансфер 22-летнего защитника, несмотря на то, что сумма отступных за его переход составляет 100 миллионов евро.

Как отмечает издание, агент Диаша Хорхе Мендес уже вступил в переговоры с каталонской командой о возможном трансфере защитника.

Отметим, что Диаш является воспитанником академии «Бенфики», а за основную команду выступает с 2017 года.