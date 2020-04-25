Юрий Желудков: Место «Зенита» в Лиге чемпионов ни у кого не должно вызывать сомнений Бывший хавбек «Зенита» Юрий Желудков поделился мнением о возможном распределении мест согласно текущему положению команд в случае досрочного завершения чемпионата России.

- «Зенит» уже фактически чемпион, и его место в Лиге чемпионов ни у кого не должно вызывать сомнений. При любых вариантах распределения мест в Лиге чемпионов сине-бело-голубые должны там быть. А вот относительно других команд много вопросов, - приводят слова Желудкова «Известия».

Отметим, что на данный момент «Зенит», набрав 50 очков после 22 туров чемпионата, уверенно лидирует в турнирной таблице РПЛ, опережая «Локомотив» и «Краснодар», занимающих соответственно вторую и третью строчку, на девять очков.

Напомним, что в начале апреля РФС продлил паузу во всех соревнованиях, проводимых под эгидой организации, до 31 мая.