Роналду останется в «Ювентусе» до 2022 года Португальский нападающий Криштиану Роналду остается в «Ювентусе» до конца контракта.

Как сообщает Tuttosport, несмотря на значительные убытки, который понесет «Ювентус» из-за ситуации с коронавирусом, Роналду не намерен покидать туринскую команду.

По информации издания, что последние недели «Ювентус» поддерживала связь с португальцем, информируя его о ситуации и получая в свою очередь информацию о его состоянии.

Отмечается, что Роналду оценил серьезность отношения клуба к проблемам, связанным с пандемией, и его внимание к игрокам во время чрезвычайной ситуации.