Чемпионат Англии могут доиграть на ограниченном количестве стадионов Английская премьер-лига планирует возобновить сезон матчами на одобренных стадионах, как только правительство разрешит клубам вернуться к игре.

По информации The Times, руководство премьер-лиги обсуждает с акционерами идею проведения матчей за закрытыми дверями на ограниченном количестве стадионов.

Как сообщает издание, на прошлой неделе была создана специальная группа, которая работает с правительством от имени всех профессиональных видов спорта страны, стремясь возобновить спортивные мероприятия как можно скорее.

Напомним, что чемпионат Англии был приостановлен 13 марта в связи с распространением коронавируса. В апреле клубы АПЛ провели встречу, договорившись доиграть оставшиеся матчи сезона.