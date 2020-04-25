«Челси» готовится сделать предложение Мертенсу Бельгийский форвард «Наполи» может продолжить карьеру в английской премьер-лиге.

Как сообщает Daily Star, после продления контракта с Жиру, «Челси» намерен перевезти на «Стэмфорд Бридж» нападающего «Наполи», чей контракт заканчивается 1 июля.

Накануне «Рома» предложила Мертенсу трехлетнее соглашение на сумму превышающую 10 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Наполи» не намерен отпускать форварда и предложил ему контракт на два года с зарплатой в 4 миллиона евро и подписной бонус в размере еще 2 миллионов.

Отметим, что 32-летним Мертенсом также интересуются «Ювентус» и «Интер», готовые предложить бельгийцу двухлетний контракт.

Напомним, 32-летний бельгиец выступает за «Наполи» с 2013 года. В текущем сезоне он провел 29 матчей, забил 12 голов и отдал шесть голевых передач.