В «Челси» не будут сокращать зарплаты Лондонский клуб предлагал футболистам сокращение контрактных выплат на 30%.

Официальный сайт лондонского «Челси» опубликовал заявление клуба по поводу финансовой ситуации в условиях паузы в соревнованиях из-за пандемии коронавируса.

Футболистам команды Фрэнка Лэмпарда не будут сокращать зарплату, однако руководство «Челси» надеется на участие игроков в благотворительной деятельности, а после 30 июня переговоры могут возобновить.

Вдобавок клуб сообщил о том, что отказался от участия в правительственной программе компенсации зарплат в условиях пандемии коронавируса. Отмечается, что все сотрудники клуба продолжают получать деньги в полном объеме, а болельщики получат компенсацию за приобретенные билеты на матчи, которые были перенесены на неопределенный срок.

Ранее британские СМИ сообщали о том, руководство «Челси» предлагало футболистам согласиться на сокращение зарплат на 30%.

После 29 туров «Челси» занимает четвертое место, набрав 48 очков.