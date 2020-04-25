«Ювентус» может обменять Пьянича на защитника «Барселоны» Серхи Роберто Туринский клуб привлекает универсальность футболиста сборной Испании.

Газета Sport сообщает, что «Барселона» и туринский «Ювентус» могут провести обмен футболистами. Итальянский клуб предлагает обменять 30-летнего боснийского полузащитника Миралема Пьянича на 28-летнего испанского защитника Серхи Роберто.

«Ювентус» привлекает универсализм Серхи Роберто, который может играть и в центре поля, и на правом фланге в обороне и в полузащите.

Пьянич перешел в туринский клуб из «Ромы» в июле 2016 года за 32 млн евро. В нынешнем сезоне на счету боснийца 3 гола и 4 результативные передачи в 22 матчах серии А.

Серхи Роберто – воспитанник «Барселоны». В чемпионате Испании он дебютировал в мае 2011 года, а в нынешнем сезоне на его счету 1 гол и 2 результативные передачи в 22 матчах примеры.