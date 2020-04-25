Федун снова призвал досрочно завершить футбольный чемпионат России Владелец «Спартака» Леонид Федун считает, что надо воспользоваться правом, предоставленным России исполкомом УЕФА.

«Уже тысячу раз говорил, что чемпионат надо заканчивать и распределять места по нынешнему положению команд в таблице, - заявил вице-президент «Лукойла» изданию «Комсомольская правда». - Мы все равно это сделаем, но, если не принять решение, это будет тянуться слишком долго».

Напомним, что исполком УЕФА разрешил не доигрывать национальные чемпионаты и распределять места согласно промежуточному турнирному положению на момент приостановки сезона странам, где власти запретят проведение спортивных соревнований либо сложилась слишком неблагоприятная экономическая ситуация. Федун наверняка упирает на второй пункт. Владелец «Спартака» неоднократно подчеркивал, какие потери несут красно-белые от затягивания сезона, не имея возможности отбивать затраты на продаже билетов.

27 апреля планы по доигровке сезона будут обсуждать на видеоконференции клубов РПЛ.