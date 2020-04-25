Акинфеев оказался самым преданным футболистом Европы - Советский спорт
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25 апреля 2020 18:06ФутболСергеев Иван

Акинфеев оказался самым преданным футболистом Европы

Российский голкипер Игорь Акинфеев возглавил рейтинг игроков, дольше выступающих за свой клуб.
  1. Агентство Transfermarkt рассматривало клубы, представляющие Топ-10 европейских чемпионатов. Акинфеев, который, напомним, всю карьеру провел в ЦСКА, защищает цвета армейцев уже 17 лет 3 месяца и 23 дня. На втором месте идет защитник и капитан «Сент-Этьена» Лоик Перрен (16 лет 9 месяцев 24 дня), на третьем - звезда «Барселоны» Лионель Месси (16 лет 3 месяца 23 дня).
  2. А вот кто расположился на 4- 10-й строчках рейтинга: Франческо Маньянелли («Сассуоло»), Джорджо Кьеллини («Ювентус»), Серхио Рамос («Реал»), Сэмми Боссут («Зюлте-Варегем»), Бруно Сориано («Вильярреал»), Хави Лопес («Эспаньол»), Марсело (мадридский «Реал»).
  3. В рейтинге учтены только действующие футболисты, которые еще могут улчшить свой результат после возобновления сезона.

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