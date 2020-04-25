Чемпионат Польши возобновят 29 мая Турнир был прерван после 26 туров из 37.

Официальный сайт польской экстракласы сообщает о том, что чемпионат будет возобновлен 29 мая.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецки разрешил футбольным клубам элитного дивизиона проводить матчи без зрителей с конца мая. В начале следующего месяца командам разрешат возобновить тренировки.

«Это отличные новости, ведь разрешение правительства возобновить тренировки позволит нам реализовать план, над которым мы работали последние четыре недели, – заявил Марцин Анимуцки, председатель правления экстракласы. – Если не возникнет неожиданных осложнений, то после прохождения подготовительного периода матчи чемпионата возобновятся 29 мая. Надеемся завершить сезон к 20 июля».

Прежде чем возобновить сезон, футболисты, тренеры и персонал польских клубов пройдут тесты на COVID-19.

До вынужденной паузы в соревнованиях из-за пандемии коронавируса в чемпионате Польши было сыграно 26 туров. На первом этапе 16 команд играют в два круга, а затем разделившись на 2 восьмерки проводят еще по семь матчей, определяя чемпиона и участников еврокубков, а также тех, кто вылетает во второй дивизион.

На данный момент в турнире лидирует варшавская «Легия», набрав 51 очко и на 8 опережая «Пяст».

На данный момент в Польше зарегистрировано 11 273 случая заражения COVID-19. 2126 человек выздоровели, а 524 умерли от последствий инфекции.