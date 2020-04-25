Чемпионат Польши возобновят 29 мая - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
25 апреля 2020 19:16ФутболШарафудинов Виктор

Чемпионат Польши возобновят 29 мая

Турнир был прерван после 26 туров из 37.

Официальный сайт польской экстракласы сообщает о том, что чемпионат будет возобновлен 29 мая.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецки разрешил футбольным клубам элитного дивизиона проводить матчи без зрителей с конца мая. В начале следующего месяца командам разрешат возобновить тренировки.

«Это отличные новости, ведь разрешение правительства возобновить тренировки позволит нам реализовать план, над которым мы работали последние четыре недели, – заявил Марцин Анимуцки, председатель правления экстракласы. – Если не возникнет неожиданных осложнений, то после прохождения подготовительного периода матчи чемпионата возобновятся 29 мая. Надеемся завершить сезон к 20 июля».

Прежде чем возобновить сезон, футболисты, тренеры и персонал польских клубов пройдут тесты на COVID-19.

До вынужденной паузы в соревнованиях из-за пандемии коронавируса в чемпионате Польши было сыграно 26 туров. На первом этапе 16 команд играют в два круга, а затем разделившись на 2 восьмерки проводят еще по семь матчей, определяя чемпиона и участников еврокубков, а также тех, кто вылетает во второй дивизион.

На данный момент в турнире лидирует варшавская «Легия», набрав 51 очко и на 8 опережая «Пяст».

На данный момент в Польше зарегистрировано 11 273 случая заражения COVID-19. 2126 человек выздоровели, а 524 умерли от последствий инфекции.

Мурат Гассиев: Фьюри – самый неудобный для меня соперник Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе по версиям WBA и IBF Мурат Гассиев рассказал о длительном перерыве в своей карьере и травмах, а также начале боксерской карьеры и планах на будущее. 12.04.2020 11:00 Бокс Усачев Владислав
«Пол тренера значения не имеет. Я знаю – я работал с Моресмо». Колонка Энди Маррея к 8 марта В Международный женский день двукратный олимпийский чемпион по теннису Энди Маррей поделился мыслями относительно равноправия в спорте. 08.03.2020 15:00 Теннис Мысин Николай
Алена Леонова: Во время карантина распадаются семьи? Нам с мужем это точно не грозит Вице-чемпионка мира в одиночном фигурном катании Алена Леонова – о жизни в условиях карантина. 21.04.2020 08:30 Фигурное катание Волохов Юрий
Сезон ТЩК-2. Почему в лидеры вышла именно Косторная Продолжаем подводить итоги первого «взрослого» сезона трех лучших фигуристок России и мира. Сегодня речь пойдет об Алене Косторной. 17.04.2020 22:00 Фигурное катание Тигай Лев
Еще по теме:
Forbes включил Панарина, Медведева и Косторную в список самых перспективных россиян Алена Косторная: Пару недель аксель не прыгаешь и – все, можно начинать снова как камикадзе Косторная поблагодарила болельщиков за полезный подарок
Александр Овечкин: До рекорда Гретцки мне как до Китая пешком  Лидер клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» ответил на вопросы известной российской баскетболистки Светланы Абросимовой незадолго до своего онлайн-матча с Уэйном Гретцки. 23.04.2020 09:30 Хоккей Сергеев Иван
UFC возвращается. За неделю промоушен проведет три турнира, в том числе бои Фергюсона и Олейника Американский промоушен официально объявил о проведении турнира 9 мая. «Советский спорт» собрал всю актуальную информацию о предстоящих поединках. 25.04.2020 09:31 ММА Ващенко Сергей
Медведев в спячке. Что происходит с лучшим теннисистом России? Даниил Медведев проиграл три матча из последних четырех и не в лучшем настроении готовится к первым «Мастерсам» этого года. «Советский спорт» изучил ситуацию, в которой пребывает пятая ракетка мира. 26.02.2020 11:00 Теннис Мысин Николай
«Ваххабит с Цумадинского района что-то сказал». Тактаров о первом чемпионе UFC из России Победитель турнира UFC 6 Олег Тактаров ответил на вопрос, кто стал первым российским чемпионом организации – он или Хабиб Нурмагомедов. 18.04.2020 19:00 ММА
Нина Мозер: Если ISU решит провести чемпионат мира, то не раньше декабря Залуженный тренер России по фигурному катанию Нина Мозер рассказала «Советскому спорту», как соблюдает режим самоизоляции. 12.04.2020 09:00 Фигурное катание Волохов Юрий
Смолов в компании с Роналду и Моуринью. Символическая сборная ковидиотов Мы отобрали 11 футболистов, наплевавших на меры предосторожности во время пандемии. И даже нашли этой «команде мечты коронавируса» тренера. 24.04.2020 11:00 Футбол Сергеев Иван
Новости
19:59 Футбол Фабио Капелло: Футболисты должны осознать, насколько им повезло, и помочь обычным людям
19:47 Хроника Василий Уткин: Я не трону Соловьева пальцем при встрече
19:44 Футбол Евсеев рассказал о том, что Неделчару приглашали в Италию
19:35 Хоккей ИИХФ составила символическую сборную Белоруссии всех времен
19:16 Футбол Чемпионат Польши возобновят 29 мая
18:54 Футбол БАТЭ обыграл «Городею»
18:41 Хоккей В «Салавате Юлаеве» рассказали о задержках зарплат
18:26 Футбол Сергей Лавров: Европейскому топ-клубу запретили получить препараты против коронавируса из России
18:21 Футбол «Локомотив» обещает оказать содействие в расследовании обстоятельств смерти Самохвалова
18:06 Футбол Акинфеев оказался самым преданным футболистом Европы
17:58 Хоккей Мальцев идет на поправку после операции
17:56 Футбол Федун снова призвал досрочно завершить футбольный чемпионат России
17:46 Футбол Дмитрий Кириченко: Когда пандемия закончится, футбольных клубов станет еще меньше
17:46 ММА Отец Хабиба Нурмагомедова госпитализирован
17:36 Шахматы Непомнящий проиграл первую партию Накамуре  
17:30 Футбол Кьеллини собирается завершить карьеру в следующем году
17:11 Футбол «Ювентус» может обменять Пьянича на защитника «Барселоны» Серхи Роберто
16:54 Хоккей Агент Зарипова – о переговорах с «Ак Барсом»: Мы еще не договорились
16:50 Футбол «Минск» обыграл в Мозыре «Славию»
16:29 Футбол Футболиста «Монпелье», который заразился коронавирусом, погрузили в искусственную кому
В Хабаровском крае за сутки подтвердили коронавирус у 41 человека
Коронавирусную инфекцию обнаружили ещё у 60 оренбуржцев
На Льва Травнева возбуждено уголовное дело о превышении полномочий
В Татарстане за сутки выявлено 65 случаев заражения коронавирусом
В Белгородской области ещё 11 человек заразились коронавирусом
Путин: Россия наилучшим образом подготовит проведение матчей Евро-2020
Вице-президент федерации Москвы Дмитрий Ходанович: Джиу-джитсу на подъеме!
Путин посетил клуб дзюдо «Турбостроитель», в котором тренировался в юности
Путин рассказал, как тренер по дзюдо повлиял на его судьбу
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика