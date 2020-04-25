Евсеев рассказал о том, что Неделчару приглашали в Италию

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев в инстаграме поздравил с днем рождения румынского защитника своей команды Ионуца Неделчару, а также рассказал о том, что в прошлом футболиста приглашали в серию А.
«Сегодня день рождения у Ионуца Неделчару, нашего основного защитника, игрока сборной Румынии, – написал Евсеев. – Он пришел в «Уфу» два года назад талантливым долговязым молодым игроком и за это время вырос в настоящего атлета. У Ионуца есть цель: заиграть в одном из серьёзных европейских клубов. Уверен, это вопрос недалекого будущего.
У «Уфы» уже были по нему предложения от итальянских клубов, но финансовая сторона дела нас пока не устроила. Неделчару становится одним из лидеров сборной, он один из лучших защитников в РПЛ. И мы очень хорошо знаем ему цену.
Ионуц отвечает всем современным требованиям к игроку его амплуа. Очень любит работать над собой. Очень внимательно слушает рекомендации и указания тренера. С ним легко работается. Он один из тех легионеров, которые четко выстаивают свою клубную карьеру и его приобретение точно вписывается в философию нашего клуба».
Неделчару перешел в «Уфу» из бухарестского «Динамо» в феврале 2018 года за 600 тысяч евро. В данный момент его трансферная стоимость оценивается 3,2 млн.
В нынешнем сезон футболист сборной Румынии сыграл в РПЛ 16 матчей.
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Сегодня день рождения у @nedelcearu.ionut Ионуца Неделчару, нашего основного защитника, игрока сборной Румынии. Он пришёл в «Уфу» 2 года назад талантливым долговязым молодым игроком и за это время вырос в настоящего атлета. У Ионуца есть цель: заиграть в одном из серьёзных европейских клубов. Уверен, это вопрос недалёкого будущего. У «Уфы» уже были по нему предложения от итальянских клубов, но финансовая сторона дела нас пока не устроила. Неделчару становится одним из лидеров сборной, он один из лучших защитников в @premierliga РПЛ. И мы очень хорошо знаем ему цену. Ионуц отвечает всем современным требованиям к игроку его амплуа. Очень любит работать над собой. Очень внимательно слушает рекомендации и указания тренера. С ним легко работается. Он один из тех легионеров, которые четко выстаивают свою клубную карьеру и его приобретение точно вписывается в философию нашего клуба. #спорт #фкуфа #футбол #премьерлига #нашалигачемпионов #евсеев
Публикация от Evseev Vadim (@vadimevseev16)