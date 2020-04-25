Киевское «Динамо» урежет зарплаты футболистам на 50 процентов

За апрель игроки и тренеры киевского футбольного клуба получат половину своей зарплаты, сообщает телеграм-канал «Динамо Киев Inside». По данным того же источника, в случае возобновления сезона сэкономленные деньги могут вернуться команде в виде бонуса за победу в Кубке Украины. Также вопрос об урезании зарплат сейчас активно обсуждается в стане «Шахтера», лидирующего в таблице национального первенства, которое было прервано из-за пандемии.
Напомним, что в РПЛ практически все топ-клубы урезали зарплаты игрокам. «Зенит», «Рубин» и ЦСКА - на 50 процентов, «Локомотив», «Динамо» и «Спартак» - на 40 процентов. 27 апреля клубы российской премьер-лиги при участии представителей РФС обсудят вопрос продолжения сезона в рамках видеоконференции.
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