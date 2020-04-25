«Ливерпулю» тоже нужен Мертенс На бельгийского нападающего «Наполи» претендуют «Интер», «Ювентус» и «Челси».

Tuttomercatoweb утверждает, что «Ливерпуль» намерен заключить контракт с 32-летним нападающим сборной Бельгии Дрисом Мертенсом после того, как тот расстанется с «Наполи».

Контракт Мертенса с неаполитанцами заканчивается 30 июня, и клуб никак не может договориться о продлении соглашения.

Пресса неоднократно сообщила об интересе к бельгийцу со стороны разных команд. На Мертенса помимо мерсисайдцев претендуют «Интер», «Рома», «Ювентус», «Челси», «Атлетико» и «Монако».

Дрис выступает за «Наполи» с июля 2013 года. В нынешнем сезоне на его счету 12 голов и 6 результативных передач в 29 матчах с учетом разных турниров.

Стоит отметить, что в трех матчах против «Ливерпуля» в Лиге чемпионов Мертенс забил два мяча.