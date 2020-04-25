Чемпионат Таджикистана по футболу приостановлен до 10 мая Республиканский штаб по профилактике коронавируса принял дополнительные меры предосторожности.

В Таджикистане временно запрещены массовые и спортивные мероприятия. При этом футбольная федерация не отменит назначенные на 26 апреля матчи 4-го тура футбольного чемпионата, который и так проходит без зрителей. А вот дальнейшие туры отложены минимум до 11 мая.

Напомним, что Таджикистан, где не фиксируется официальная статистика заражений COVID-19, оставался одной из немногих стран (наряду с Белоруссией, Туркменистаном, Никарагуа и Тайванем), проводивших спортивные соревнования во время пандемии. Лидерство в таблице футбольного высшего дивизиона захватил постоянный чемпион последних лет «Истиклол».