Агент: Президент «Реала» все еще мечтает о Неймаре - Советский спорт
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25 апреля 2020 23:49ФутболШарафудинов Виктор

Агент: Президент «Реала» все еще мечтает о Неймаре

Королевский клуб приглашал бразильца еще, когда он играл за «Сантос».

Бывший агент Неймара Вагнер Рибейро рассказал о том, что мадридский «Реал» и его президент Флорентино Перес не оставляют надежд осуществить трансфер капитана сборной Бразилии и бывшего футболиста «Барселоны» из «Пари Сен-Жермен».

«Реал» собирался приобрести Неймара, еще в те времена, когда он выступал за «Сантос», – цитирует Рибейро Goal.com – Представители мадридского клуба прилетали в Сан-Паулу, и переговоры длились целых 15 дней, но Неймар выбрал «Барселону».

Флорентино Перес до сих пор мечтает видеть Неймара в своем клубе. Он говорил мне об этом, когда мы встречались в прошлом году в его офисе».

В августе 2017 года переход Неймара из «Барселоны» в «ПСЖ» стал самым дорогим в истории футбола. Парижский клуб заплатил 222 миллиона евро. Сама «Барселона» летом 2013-го приобрела бразильца у «Сантоса» за 88,2 млн.

В нынешнем сезоне 28-летний нападающий с учетом всех турниров забил 18 голов и сделал 10 результативных передач в 22 матчах за парижский клуб.

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